Москва10 июн Вести.Компания "Логика молока" (ранее "Danone – Россия", владеет брендом "Простоквашино") намерен приобрести площадку под завод молочных продуктов. Для этого рассматривается бывший логистический центр Mercedes-Benz в Дмитровском районе Подмосковья, пишет РБК.

Уточняется, что компания намерена построить новые производства в рамках инвестиционной программы объемом 120 млрд рублей до 2030 года. Сейчас рассматриваются несколько потенциальных площадок, в том числе и в Подмосковье.

Изначально склад был построен автоконцерном, который инвестировал в проект около 70 млн долларов и ввел его в эксплуатацию в 2016 году. После ухода Mercedes с российского рынка в 2022 году объект оказался невостребованным и долгое время не мог быть продан.

23 мая сообщалось, что Mercedes-Benz продлил права на товарные знаки названия и логотипа в России еще на 10 лет.