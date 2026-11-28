Минтранс организует круглогодичное судоходство на юге Волги и Волго-Донском пути Ядров: Минтранс планирует создать круглогодичное судоходство на юге Волги

Москва28 ноя Вести.Минтранс РФ планирует организовать круглогодичное судоходство по южной части Волги и по Волго-Донскому водному пути. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров в рамках XX форума "Транспорт России".

По словам Ядрова, реализация проекта позволит развить предприятий и логистическую инфраструктуры вдоль рек.

Организация круглогодичного судоходства может дать серьезный мультипликативный экономический эффект отметил министр

Глава ведомства подчеркнул, что в настоящее время для организации круглогодичного судоходства рассматриваются южная часть Волги и Волго-Донской водный путь, связывающий Каспийский и Азово-Черноморский бассейны.

Идет проработка проекта, что требует подробного технико-экономического обоснования, поэтапных расчетов и выверенного подхода к финансированию.