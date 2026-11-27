Ядров: в Крым для пассажиров предусмотрены альтернативные маршруты

Ядров: для пассажиров предусмотрены альтернативные маршруты в Крым Ядров: в Крым для пассажиров предусмотрены альтернативные маршруты

Москва27 ноя Вести.В Крым предусмотрены альтернативные маршруты пассажирских перевозок в условиях временного закрытия моста через Керченский пролив для автомобильного транспорта. Об этом сообщил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров в интервью ТАСС.

Грузовые перевозки с полуостровом удалось сохранить в сопоставимых объемах. Для пассажиров предусмотрели альтернативные маршруты пояснил глава Минтранса

По его словам, обеспечение безопасности и устойчивой работы транспорта после атаки на Крымский мост стала одной из главных задач.

Наша главная задача в таких ситуациях - сохранить транспортное сообщение, обеспечить безопасность людей подчеркнул Ядров

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было ограничено после серии атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 16, 17 и 19 ноября. Железнодорожное сообщение обеспечено в полном объеме.