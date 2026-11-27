Москва27 нояВести.В Крым предусмотрены альтернативные маршруты пассажирских перевозок в условиях временного закрытия моста через Керченский пролив для автомобильного транспорта. Об этом сообщил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров в интервью ТАСС.
Грузовые перевозки с полуостровом удалось сохранить в сопоставимых объемах. Для пассажиров предусмотрели альтернативные маршрутыпояснил глава Минтранса
По его словам, обеспечение безопасности и устойчивой работы транспорта после атаки на Крымский мост стала одной из главных задач.
Наша главная задача в таких ситуациях - сохранить транспортное сообщение, обеспечить безопасность людейподчеркнул Ядров
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было ограничено после серии атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 16, 17 и 19 ноября. Железнодорожное сообщение обеспечено в полном объеме.