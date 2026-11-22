В Крыму заявили о проработке альтернативных маршрутов для автомобилистов Курлаева: правительство РФ прорабатывает альтернативные маршруты в Крым

Москва22 ноя Вести.Альтернативные маршруты для автомобилистов, собирающихся посетить Крым, существуют и прорабатываются совместно с правительством РФ. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

Для автолюбителей существуют альтернативные маршруты. Они разрабатываются, прорабатываются сейчас вместе с правительством Российской Федерации сказала она

Также Курлаева указала, что транспортно-логистическая инфраструктура, которая связывает Крым с материковой частью России по воде, налажена и работает по фактической погоде.

Ранее заместитель председателя правительства России Андрей Никитин заявил, что Россия заранее подготовила альтернативу перевозке гражданских грузов и людей через Крымский мост.