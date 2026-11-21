Москва21 нояВести.Профильные ведомства могут ввести определенные ограничения для пассажиров, которые хотят воспользоваться железнодорожным транспортом, чтобы попасть в Крым. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Андрей Никитин. Его слова приводит KP.RU.
Все действия и Минтранса, и Крымской железной дороги подчинены требованиям безопасности, работают только с учетом этих важных критериев. Безусловно, безопасность пассажиров – это основной приоритет. Поэтому, понятно, что определенные ограничения возможнызаявил Никитин
Ранее он сообщил, что оперативный штаб по восстановлению Крымского моста работает круглосуточно. Также он получает отчеты от Минтранса о перевезенных по железной дороге через мост грузах и пассажирах.