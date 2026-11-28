Москва28 нояВести.Министерство транспорта РФ дорабатывает проект соглашения с Китаем о пересечении границы на личных автомобилях. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров в интервью ТАСС.
Сейчас документ дорабатывается с учетом замечаний профильных ведомств и приграничных регионов - Приморского, Забайкальского и Хабаровского краев, а также Амурской областиуточнил он, добавив, что соглашение позволит гражданам пересекать границу с Китаем на легковых автомобилях вместимостью до восьми посадочных мест через несколько пунктов пропуска
Ранее сообщалось, что пересечение границы будет возможно через пункты пропуска "Забайкальск", "Староцурухайтуйский", "Пограничный", "Краскино", "Кани-Курган".