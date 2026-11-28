Ядров: проект соглашения с КНР о поездках на личных машинах дорабатывается

Минтранс РФ дорабатывает проект соглашения с КНР о поездках на личных машинах Ядров: проект соглашения с КНР о поездках на личных машинах дорабатывается

Москва28 ноя Вести.Министерство транспорта РФ дорабатывает проект соглашения с Китаем о пересечении границы на личных автомобилях. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров в интервью ТАСС.

Сейчас документ дорабатывается с учетом замечаний профильных ведомств и приграничных регионов - Приморского, Забайкальского и Хабаровского краев, а также Амурской области уточнил он, добавив, что соглашение позволит гражданам пересекать границу с Китаем на легковых автомобилях вместимостью до восьми посадочных мест через несколько пунктов пропуска

Ранее сообщалось, что пересечение границы будет возможно через пункты пропуска "Забайкальск", "Староцурухайтуйский", "Пограничный", "Краскино", "Кани-Курган".