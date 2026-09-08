Москва8 сен Вести.Правительство России в настоящий момент изучает целесообразность строительства Трансалтайской железнодорожной магистрали – железнодорожного входа в Китай через отрезок длиной 55 километров между Казахстаном и Монголией. Об этом пишет издание "Коммерсант".

По информации журналистов, соответствующий вопрос прорабатывается как ответ на поручение президента России Владимира Путина от 27 июля о рассмотрении проекта нового Среднего транспортного коридора.

Отмечается, что власти смотрят на реализацию этого проекта в контексте конкуренции с Транскаспийским международным транспортным маршрутом (ТМТМ), а также создания альтернативы южным морским маршрутам между Европой и Азией.

Дорогостоящий проект пока не имеет оценки или сроков, а аналитики чем дальше, тем более сдержанно оценивают способность перспективного спроса на уголь оправдать триллионные инвестиции в транспортную инфраструктуру говорится в публикации

Издание также пишет, что Министерство транспорта РФ предложило кабмину поручить Минприроды поработать с экологическими ограничениями касательного этого проекта, а также обсудить его целесообразность с профильными ведомствами и в рамках российско-китайской транспортной подкомиссии.