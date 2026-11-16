Министр Ядров: в России запустят эксперимент по прохождению границы за 10 минут

В России начнут эксперимент по сокращению времени прохождения границы Министр Ядров: в России запустят эксперимент по прохождению границы за 10 минут

Москва16 ноя Вести.Эксперимент по сокращению времени прохождения государственной границы до 10 минут начнется в России в 2027 году. Он охватит шесть пунктов пропуска, сообщил министр транспорта Дмитрий Ядров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам главы ведомства, один из пунктов уже полностью модернизирован, еще на пяти работы завершат до конца года.

И важнейшая задача – это 10 минут, сокращение времени. Эксперимент начнется с 2027 года, проект постановления уже подготовлен сказал Ядров

Он также отметил, что сейчас нормативным требованиям соответствуют 75% пунктов пропуска на государственной границе. До 2030 года планируется модернизировать еще 63 погранперехода