МИД предложил увеличить срок пребывания в РФ по электронной визе до 45 дней

Срок пребывания по электронной визе в РФ могут увеличить до 45 дней МИД предложил увеличить срок пребывания в РФ по электронной визе до 45 дней

Москва2 ноя Вести.МИД России разработал законопроект, цель которого увеличить разрешенный срок пребывания иностранцев по единой электронной визе с 30 до 45 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Одновременно предлагается сократить срок действия самой визы со 120 до 45 дней с момента выдачи.

… Законопроектом предлагается убрать различие между сроком действия единой электронной визы и разрешенным сроком пребывания по ней, одновременно увеличив этот срок с 30 до 45 суток говорится в пояснительной записке к документу

Также из пояснения следует, что уравнивание срока действия визы и разрешенного периода пребывания позволит иностранцам пользоваться всеми пунктами пропуска через государственную границу, открытыми для международного пассажирского сообщения.

Кроме того, МИД предложил дополнить перечень целей для визита транзитным проездом через территорию страны. Такая возможность будет доступна иностранцам, имеющим визы третьих государств или право безвизового въезда в них.

Помимо прочего, законопроект предусматривает отмену ограничения, по которому въезд и выезд по электронной визе разрешены только через пункты пропуска, определенные правительством РФ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в Россию по электронной визе могут въехать граждане 64 стран.