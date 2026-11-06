Москва6 нояВести.Въезд в Россию и выезд из нее по электронной визе теперь также возможны через автомобильный пункт пропуска Пограничный в Приморском крае, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.
В соответствии с документом расширяется перечень пунктов пропуска через госграницу России, через которые иностранные граждане могут въехать и выехать из РФ по электронной визе.
Дополнить раздел I перечня пунктов пропуска... позицией следующего содержания: "Пограничный (Приморский край)говорится в тексте, который цитирует РИА Новости
Изменения касаются перечня автомобильных пунктов пропуска.