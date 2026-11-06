Кабмин добавил КПП Пограничный в перечень для въезда в РФ по электронным визам

Въезд в РФ по электронной визе теперь возможен через пункт пропуска Пограничный Кабмин добавил КПП Пограничный в перечень для въезда в РФ по электронным визам

Москва6 ноя Вести.Въезд в Россию и выезд из нее по электронной визе теперь также возможны через автомобильный пункт пропуска Пограничный в Приморском крае, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В соответствии с документом расширяется перечень пунктов пропуска через госграницу России, через которые иностранные граждане могут въехать и выехать из РФ по электронной визе.

Дополнить раздел I перечня пунктов пропуска... позицией следующего содержания: "Пограничный (Приморский край) говорится в тексте, который цитирует РИА Новости

Изменения касаются перечня автомобильных пунктов пропуска.