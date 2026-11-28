Глава Минтранса Ядров: судоходство на Волге и Волго-Доне станет круглогодичным

Глава Минтранса сообщил, на каких реках России судоходство станет круглогодичным Глава Минтранса Ядров: судоходство на Волге и Волго-Доне станет круглогодичным

Москва28 ноя Вести.Министерство транспорта России планирует организовать круглогодичное судоходство в южной части Волги и на Волго-Донском водном пути, сообщил в интервью ТАСС глава министерства Дмитрий Ядров в рамках XX форума "Транспорт России".

По словам министра, организация круглогодичного судоходства может дать серьезный мультипликативный экономический эффект, открыть возможности для развития предприятий и логистической инфраструктуры вдоль рек.

В первую очередь рассматриваются южная часть Волги и Волго-Донской водный путь, связывающий Каспийский и Азово-Черноморский бассейны сказал Ядров

Глава ведомства отметил, что это проект долгосрочной перспективы, требующий детального технико-экономического обоснования, поэтапных расчетов и выверенного подхода к финансированию.

При этом, добавил он, проект уже находится в фокусе внимания министерства и системной проработки.