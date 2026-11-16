Министр Ядров: более 130 судов перешли под российский флаг

Общий дедвейт российского флота достиг 38 млн тонн, сообщил глава Минтранса Министр Ядров: более 130 судов перешли под российский флаг

Москва16 ноя Вести.Более 130 судов перешли под российский флаг, заявил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, таким образом удалось увеличить общий дедвейт российского флота до 38 млн тонн. Этот показатель превышает уровень, зафиксированный во времена СССР.

Уже более 130 судов перешли под российский флаг сказал Ядров

Ранее Морская коллегия России рассмотрела обновленный проект программы кораблестроения Военно-морского флота до 2050 года. Документ призван обеспечить реализацию утвержденной президентом РФ Стратегии развития ВМФ.