Москва13 нояВести.Морская коллегия России рассмотрела уточненный проект программы кораблестроения Военно-морского флота до 2050 года. Заседание Совета по стратегическому развитию ВМФ провел помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, сообщила пресс-служба ведомства.
Документ станет инструментом реализации утвержденной президентом России Стратегии развития Военно-морского флота.
Рассмотрен уточненный проект программы кораблестроения Военно-морского флота до 2050 годаговорится в сообщении пресс-службы
Кроме того, участники заседания обсудили вопросы ремонта, переоборудования, модернизации и сервисного обслуживания кораблей и судов ВМФ. Они проанализировали причины и условия возникновения проблем в судоремонте, а также выработали меры по совершенствованию этой системы.
В заседании приняли участие главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, представители Совета Федерации, администрации президента, ФСБ, Генерального штаба, судостроительных корпораций и других организаций.