Морколлегия рассмотрела проект программы кораблестроения ВМФ до 2050 года

Морская коллегия обсудила развитие ВМФ и проблемы судоремонта Морколлегия рассмотрела проект программы кораблестроения ВМФ до 2050 года

Москва13 ноя Вести.Морская коллегия России рассмотрела уточненный проект программы кораблестроения Военно-морского флота до 2050 года. Заседание Совета по стратегическому развитию ВМФ провел помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, сообщила пресс-служба ведомства.

Документ станет инструментом реализации утвержденной президентом России Стратегии развития Военно-морского флота.

Рассмотрен уточненный проект программы кораблестроения Военно-морского флота до 2050 года говорится в сообщении пресс-службы

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы ремонта, переоборудования, модернизации и сервисного обслуживания кораблей и судов ВМФ. Они проанализировали причины и условия возникновения проблем в судоремонте, а также выработали меры по совершенствованию этой системы.

В заседании приняли участие главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, представители Совета Федерации, администрации президента, ФСБ, Генерального штаба, судостроительных корпораций и других организаций.