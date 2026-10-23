Москва23 октВести.Торговый флот России уже находится в процессе перехода под национальный флаг. Об этом заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин дал соответствующее поручение в ходе Петербургского международного экономического форума.
Этот процесс идет. Очень серьезное количество судов перешло из-под иностранного флага под российский флагсказал Никитин, его слова передает KP.RU
По его словам, уже десятки судов России ведут торговлю, используя национальный флаг.