Никитин: торговый флот РФ находится в процессе перехода под национальный флаг

Никитин рассказал о переходе российского торгового флота под национальный флаг Никитин: торговый флот РФ находится в процессе перехода под национальный флаг

Москва23 окт Вести.Торговый флот России уже находится в процессе перехода под национальный флаг. Об этом заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин дал соответствующее поручение в ходе Петербургского международного экономического форума.

Этот процесс идет. Очень серьезное количество судов перешло из-под иностранного флага под российский флаг сказал Никитин, его слова передает KP.RU

По его словам, уже десятки судов России ведут торговлю, используя национальный флаг.