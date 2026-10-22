В ФТС назвали задачу ведомства в условиях СВО Глава ФТС Пикалев: наша задача — создать комфортные условия для бизнеса

Москва22 окт Вести.Перед Федеральной таможенной службой (ФТС) стоит задача по обеспечению комфортных условий для ведения бизнеса в условиях проведения специальной военной операции. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил руководитель ведомства Валерий Пикалев.

По его словам, не должно создаваться дополнительных издержек при пересечении товаров через границу.

Мы стоим на страже экономической безопасности нашей страны и в то же время очень тесно общаемся и с представителями Федеральной службы безопасности, Министерства обороны. Наша задача… создать комфортные условия для бизнеса, который работает в этом направлении, и чтобы не было каких-то дополнительных издержек при пересечении границы, при оформлении необходимой товарной продукции. Мы делаем все для этого рассказал он

22 октября в Екатерининском зале Московского Кремля прошла церемония вручения знамени Федеральной таможенной службы ее руководителю Валерию Пикалеву. Его лично предал глава государства Владимир Путин.