Москва22 октВести.Вокруг знамени Федеральной таможенной службы зарождается целая история различных церемоний. Об этом журналистам на церемонии вручения знамени заявил глава ведомства Валерий Пикалев, сообщает ИС "Вести".
По его словам, мероприятие в Кремле было лишь первым в череде различного вида ритуалов.
Мы готовились, конечно, для нас это волнительное событие, в этом зале, в Кремле, и причем с участием президента. Но мы сейчас идем к себе, выезжаем к себе на территорию центрального аппарата, и у нас эта церемония будет продолжаться. Мы это знамя еще будем вносить в то место, где оно будет постоянно находиться, где будет выставлены специальная охрана. И вокруг этого знамени у нас зарождается целая история различного вида церемонийрассказал Пикалев
22 октября в Екатерининском зале Московского Кремля прошла церемония вручения знамени Федеральной таможенной службы. ФТС обзавелась собственным знаменем в 2019 году, когда формат стяга был утвержден указом президента. Однако с того времени официальная церемония вручения не проводилась.