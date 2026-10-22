Москва22 окт Вести.Вокруг знамени Федеральной таможенной службы зарождается целая история различных церемоний. Об этом журналистам на церемонии вручения знамени заявил глава ведомства Валерий Пикалев, сообщает ИС "Вести".

По его словам, мероприятие в Кремле было лишь первым в череде различного вида ритуалов.

Мы готовились, конечно, для нас это волнительное событие, в этом зале, в Кремле, и причем с участием президента. Но мы сейчас идем к себе, выезжаем к себе на территорию центрального аппарата, и у нас эта церемония будет продолжаться. Мы это знамя еще будем вносить в то место, где оно будет постоянно находиться, где будет выставлены специальная охрана. И вокруг этого знамени у нас зарождается целая история различного вида церемоний рассказал Пикалев

22 октября в Екатерининском зале Московского Кремля прошла церемония вручения знамени Федеральной таможенной службы. ФТС обзавелась собственным знаменем в 2019 году, когда формат стяга был утвержден указом президента. Однако с того времени официальная церемония вручения не проводилась.