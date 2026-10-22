Москва22 окт Вести.Президент России Владимир Путин лично поучаствовал в церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службы (ФТС) руководителю ведомства Валерию Пикалеву. Церемония прошла в Екатерининском зале Московского Кремля.

В этом году исполняется 35 лет современным таможенным органам нашей страны. Отмечу, что за прошедшее время они сделали серьезный, качественный шаг вперед. И продолжают наращивать свой технологический, кадровый потенциал. Идет большая системная работа в рамках стратегии развития таможенной службы заявил президент

ФТС обзавелась собственным знаменем в 2019 году, когда формат стяга был утвержден указом российского лидера. Однако с тех пор официальная церемония вручения знамени не проводилась. О том, чтобы этот ритуал был совершен, Пикалев лично попросил Путина ранее на встрече в Кремле.