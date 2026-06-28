В Воронеже 238 домов остались без управляющей компании В Воронеже 238 домов остались без управляющей компании из-за лишения лицензии УК

Москва28 июн Вести.В Воронеже управляющая компания "ФИНМАРИНВЕСТ" лишилась лицензии на управление многоквартирными домами. В результате 238 домов города остались без УК. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж" со ссылкой на пресс-службу Государственной жилищной инспекции.

Управляющая компания "ФИНМАРИНВЕСТ" лишилась лицензии на управление многоквартирными домами. Без управляющей компании остались 238 домов Воронежа говорится в публикации

Отмечается, что инспекция уже уведомила администрацию города. В настоящее время власти ищут временную замену. Несмотря на прекращение действия лицензии, "ФИНМАРИНВЕСТ" пока продолжит обслуживание домов, проведение необходимых работ и оказание услуги до назначения новой управляющей организации.

Компания "ФИНМАРИНВЕСТ" сама обратилась с просьбой прекратить действие лицензии. Ранее воронежцы неоднократно жаловались на ее работу, а деятельностью организации интересовались ГЖИ и Следственный комитет.