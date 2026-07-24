В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников МЧС предупредило жителей Воронежской области о беспилотной опасности

Москва24 июл Вести.В Воронежской области действует режим беспилотной опасности. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.

Опасность атаки беспилотных воздушных судов. На территории Воронежской области. В 22 час. 06 мин. 24.07.2026 говорится в публикации

Жителей призывают не выходить на улицу без необходимости, держаться подальше от окон.

Тем, кто находится вне дома, рекомендуется зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

При обнаружении БПЛА следует немедленно покинуть зону его видимости и сообщить по номеру 112.

Информация об отмене режима будет опубликована дополнительно.