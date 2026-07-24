Москва24 июлВести.В Воронежской области действует режим беспилотной опасности. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.
Опасность атаки беспилотных воздушных судов. На территории Воронежской области. В 22 час. 06 мин. 24.07.2026говорится в публикации
Жителей призывают не выходить на улицу без необходимости, держаться подальше от окон.
Тем, кто находится вне дома, рекомендуется зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.
При обнаружении БПЛА следует немедленно покинуть зону его видимости и сообщить по номеру 112.
Информация об отмене режима будет опубликована дополнительно.