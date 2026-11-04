Дом и авто повреждены в ходе отражения атаки ВСУ в Воронежской области

В Воронежской области уничтожили 16 БПЛА, есть повреждения Дом и авто повреждены в ходе отражения атаки ВСУ в Воронежской области

Москва4 ноя Вести.Российские военнослужащие уничтожили 16 БПЛА в Воронежской области, в результате падения обломков вражеских дронов повреждены частный дом и автомобиль. об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев.

Вражеские атаки были отражены ночью 4 ноября.

В небе над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 16 беспилотных летательных аппаратов … В результате падения обломков БПЛА в одном из районов повреждены остекление частного дома и автомобиль написал Гусев в своем канале в мессенджере МАХ

Предварительно, пострадавших среди мирного населения нет.

Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории Воронежской области.