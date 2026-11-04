Москва4 нояВести.Российские военнослужащие уничтожили 16 БПЛА в Воронежской области, в результате падения обломков вражеских дронов повреждены частный дом и автомобиль. об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев.
Вражеские атаки были отражены ночью 4 ноября.
В небе над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 16 беспилотных летательных аппаратов … В результате падения обломков БПЛА в одном из районов повреждены остекление частного дома и автомобильнаписал Гусев в своем канале в мессенджере МАХ
Предварительно, пострадавших среди мирного населения нет.
Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории Воронежской области.