Москва30 маяВести.В Вязьме в день города открыли первый в России модульный бассейн. Об этом губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в MAX.
Объект находится на улице 25 Октября, рядом со стадионом "Салют". В будущем здесь обещают установить и другие спортивные объекты. Бассейн войдет в состав спортивного кластера Вяземского муниципального округа.
В бассейне шесть плавательных дорожек. В день открытия в нем прошли первые соревнования – турнир по плаванию "Кубок Города воинской славы Вязьмы".