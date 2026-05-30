В Вязьме открыли первый в России модульный бассейн Первый в РФ модульный плавательный бассейн открылся в Вязьме в день города

Москва30 мая Вести.В Вязьме в день города открыли первый в России модульный бассейн. Об этом губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в MAX.

Объект находится на улице 25 Октября, рядом со стадионом "Салют". В будущем здесь обещают установить и другие спортивные объекты. Бассейн войдет в состав спортивного кластера Вяземского муниципального округа.

В бассейне шесть плавательных дорожек. В день открытия в нем прошли первые соревнования – турнир по плаванию "Кубок Города воинской славы Вязьмы".