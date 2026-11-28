В Якутии на угледобывающих предприятиях погибли двое работников Двое работников угледобывающих предприятий погибли в Якутии

Москва28 ноя Вести.В Нерюнгринском районе Якутии на угледобывающих предприятиях погибли двое работников, по факту одного из происшествий возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета (СК) России.

Согласно информации ведомства, оба ЧП произошли 26 ноября. В одном из случаев погиб машинист подземных самоходных машин шахты при выполнении работ по погрузке техники на трал.

По предварительным данным, произошло зажатие работника между ковшом погрузочно-доставочной машины и другим транспортным средством. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством уточняется в канале якутского СК на платформе MAX

Во втором случае на другой шахте погиб горнорабочий очистного забоя, который попал под шнек очистного комбайна, осуществлявшего выемку угля.

От полученных травм работник скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) говорится в сообщении

Согласно данным республиканской прокуратуры, опубликованным в MAX, ЧП произошли на шахтах "Инаглинская" и "Восточная Денисовская". Надзорное ведомство взяло на контроль расследование обстоятельств гибели работников.