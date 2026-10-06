Москва6 октВести.В Ямало-Ненецком автономном округе введена выплата за уничтожение украинских беспилотников в воздушном пространстве ЯНАО. Об этом стало известно из постановления местного правительства.
Она будет предназначаться резервистам из мобильных огневых групп.
Установить … денежную выплату в размере 1 000 000 рублей за пресечение функционирования БПЛА противника посредством его уничтожения на территории ЯНАОсказано в документе
Отмечается, что выплата будет производиться в равных долях каждому резервисту, входящему в состав мобильной огневой группы, которая сбила БПЛА.
Изменения в постановление утверждены губернатором Ямала Дмитрием Артюховым.