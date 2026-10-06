Власти ЯНАО утвердили для резервистов выплату в 1 млн руб. за уничтожение БПЛА

В ЯНАО ввели выплаты за уничтожение беспилотников Власти ЯНАО утвердили для резервистов выплату в 1 млн руб. за уничтожение БПЛА

Москва6 окт Вести.В Ямало-Ненецком автономном округе введена выплата за уничтожение украинских беспилотников в воздушном пространстве ЯНАО. Об этом стало известно из постановления местного правительства.

Она будет предназначаться резервистам из мобильных огневых групп.

Установить … денежную выплату в размере 1 000 000 рублей за пресечение функционирования БПЛА противника посредством его уничтожения на территории ЯНАО сказано в документе

Отмечается, что выплата будет производиться в равных долях каждому резервисту, входящему в состав мобильной огневой группы, которая сбила БПЛА.

Изменения в постановление утверждены губернатором Ямала Дмитрием Артюховым.