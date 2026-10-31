Две электрички отменены в Ярославской области из-за оперативных мероприятий

В Ярославской области из-за оперативных мероприятий отменили две электрички Две электрички отменены в Ярославской области из-за оперативных мероприятий

Москва31 окт Вести.Два пригородных поезда сообщением Ярославль – Рыбинск отменили в связи с проведением оперативных мероприятий, сообщается в Telegram-канале Северной железной дороги.

31 октября 2026 года по причине проведения правоохранительными органами оперативных мероприятий был отменен пригородный поезд №7575 Ярославль-Главный – Рыбинск. В связи с этим отменяется также поезд №7586 Рыбинск – Ярославль-Главный (отправлением в 15.25) говорится в публикации

Информацию о движении поездов гражданам рекомендовали уточнять в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" и по телефону.