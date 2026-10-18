Мужчина погиб под колесами фуры в Ярославской области

В Ярославской области под колесами фуры погиб мужчина Мужчина погиб под колесами фуры в Ярославской области

Москва18 окт Вести.В Ярославской области в темное время суток под колесами большегрузного автомобиля погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

ДТП произошло 18 октября в 21.20 на 11 км автодороги Ярославль - Заячий Холм. Предварительно установлено, что большегруз Renault с полуприцепом сбил мужчину, который шел по проезжей части по ходу движения в одежде без светоотражающих элементов.

В результате ДТП пешеход, личность которого устанавливается, скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи говорится в канале ведомства в MAX

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ, выясняются все обстоятельства случившегося.