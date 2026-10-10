Москва10 октВести.На 120-м километре федеральной автодороги "Каспий" в Республике Калмыкии произошло ДТП со смертельным исходом. Погиб мужчина, стало известно из публикации калмыцкой ГАИ.
Трагедия на дороге произошла 10 октября после того, как водитель фуры DAF FT XF с полуприцепом Schmitz съехал с дороги и сбил находившегося на пути мужчину.
В результате ДТП 41-летний местный житель скончался на месте ДТП до приезда кареты скорой помощисказано в сообщении автоинспекции
Грузовой автомобиль завалился набок. Ведется установление обстоятельств и причин аварии.