В Калмыкии фура вылетела в кювет, насмерть сбив находящегося на пути мужчину

Фура насмерть сбила мужчину в Калмыкии после вылета в кювет В Калмыкии фура вылетела в кювет, насмерть сбив находящегося на пути мужчину

Москва10 окт Вести.На 120-м километре федеральной автодороги "Каспий" в Республике Калмыкии произошло ДТП со смертельным исходом. Погиб мужчина, стало известно из публикации калмыцкой ГАИ.

Трагедия на дороге произошла 10 октября после того, как водитель фуры DAF FT XF с полуприцепом Schmitz съехал с дороги и сбил находившегося на пути мужчину.

В результате ДТП 41-летний местный житель скончался на месте ДТП до приезда кареты скорой помощи сказано в сообщении автоинспекции

Грузовой автомобиль завалился набок. Ведется установление обстоятельств и причин аварии.