Москва30 нояВести.Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате ДТП на трассе Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь в Калмыкии, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. Среди пострадавших двое детей.
На 299-м километре федеральной автодороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь на территории Целинного района произошло столкновение автомашины Hyundai Getz под управлением 59-летнего местного жителя и Lаda Vesta под управлением 26-летнего жителя Чеченской Республикиговорится в сообщении
В результате столкновения водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Четыре человека доставлены в медицинские учреждения с раличными повреждениями. Среди пострадавших двое детей.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа полиции. Причины и обстоятельства столкновения устанавливаются.