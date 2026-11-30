Один человек погиб, четверо, включая двоих детей, пострадали в ДТП в Калмыкии

Водитель иномарки погиб, четверо пострадали в ДТП в Калмыкии Один человек погиб, четверо, включая двоих детей, пострадали в ДТП в Калмыкии

Москва30 ноя Вести.Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате ДТП на трассе Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь в Калмыкии, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. Среди пострадавших двое детей.

На 299-м километре федеральной автодороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь на территории Целинного района произошло столкновение автомашины Hyundai Getz под управлением 59-летнего местного жителя и Lаda Vesta под управлением 26-летнего жителя Чеченской Республики говорится в сообщении

В результате столкновения водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Четыре человека доставлены в медицинские учреждения с раличными повреждениями. Среди пострадавших двое детей.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа полиции. Причины и обстоятельства столкновения устанавливаются.