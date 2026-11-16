Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе в ХМАО

В ДТП на трассе в ХМАО один человек погиб и двое пострадали Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе в ХМАО

Москва16 ноя Вести.В Ханты-Мансийском автономном округе выясняют обстоятельства смертельного ДТП, жертвой которого стал один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 16 ноября на 53-м километре автодороги "Подъезд к г. Когалыму". По предварительным данным, водитель Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Suzuki.

В результате ДТП водитель автомобиля Suzuki от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи сказано в сообщении

15-летний пассажир Suzuki, а также водитель Toyota госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.