Два человека погибли и два пострадали в ДТП с автобусом в Калмыкии

Машина разбилась всмятку при столкновении с автобусом в Калмыкии, погибли двое Два человека погибли и два пострадали в ДТП с автобусом в Калмыкии

Москва29 ноя Вести.В Калмыкии машина разбилась при столкновении с автобусом, два человека погибли, еще два пострадали. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики в MAX.

Трагедия произошла 29 ноября 2026 года около 7.40 на 252 км автодороги Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь. Автомобиль Mercedes столкнулся с пассажирским автобусом Van Hool – обоими транспортными средствами управляли жители Дагестана.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и пассажир автомашины Mercedes. Легкие телесные повреждения получили 2 пассажира автобуса говорится в сообщении

Причины и обстоятельства аварии выясняются.