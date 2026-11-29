Москва29 нояВести.В Калмыкии машина разбилась при столкновении с автобусом, два человека погибли, еще два пострадали. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики в MAX.
Трагедия произошла 29 ноября 2026 года около 7.40 на 252 км автодороги Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь. Автомобиль Mercedes столкнулся с пассажирским автобусом Van Hool – обоими транспортными средствами управляли жители Дагестана.
В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и пассажир автомашины Mercedes. Легкие телесные повреждения получили 2 пассажира автобусаговорится в сообщении
Причины и обстоятельства аварии выясняются.