В Калмыкии при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек

На трассе в Калмыкии в ДТП пострадали 5 человек В Калмыкии при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек

Москва6 ноя Вести.В Республике Калмыкия в Черноземельском районе в ДТП пострадали 5 человек. Подробности в MAX сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительным данным, 6 ноября примерно в 15.30 29-летний житель Республики Дагестан за рулем автомашины "Лада Гранта" двигался по автодороге "Яшкуль – Комсомольский - Артезиан". На 92 км он не учел дистанцию до впереди идущего транспортного средства и столкнулся с автомашиной "ВАЗ-21099", за рулем которой был 51-летний житель Дагестана.

В результате ДТП ранения получили 5 человек, среди которых один ребенок говорится в сообщении

На месте аварии работают следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции. Уточняются причины и обстоятельства произошедшего.