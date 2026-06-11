В Южной Корее нашли замену собачьему мясу на фоне его полного запрета РИА Новости: корейцы переходят на козлятину после запрета собачьего мяса

Москва11 июн Вести.В Южной Корее на фоне предстоящего полного запрета на производство и продажу собачьего мяса растет интерес к козлятине, которую местные жители считают наиболее близкой альтернативой традиционному блюду.

Полный запрет на разведение, убой, распространение и продажу собак для употребления в пищу вступит в силу 7 февраля 2027 года. Закон был принят парламентом страны в январе 2024 года с трехлетним переходным периодом для отрасли.

Как рассказал РИА Новости местный житель, употребляющий собачье мясо, козлятина по вкусу во многом напоминает традиционный продукт, а при приготовлении используются схожие специи и методы обработки. По его словам, главным отличием остается кожа.

Мясо собак и козлятина очень похожи по вкусу, если не считать кожи. Для устранения характерного запаха при приготовлении используются одни и те же приправы сказал собеседник агентства

В Южной Корее на фоне изменений в законодательстве увеличивается количество хозяйств по разведению черных коз. По данным профильных организаций, стоимость живых коз за последние годы почти удвоилась, а владельцы собачьих ферм все чаще рассматривают переход на разведение коз как альтернативу прежнему бизнесу.