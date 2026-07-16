Швеция впервые внесет ежей и угрей в Красную книгу Швеция включит ежей и угрей в национальную Красную книгу

Москва16 июл Вести.Власти Швеции приняли решение включить ежей и угрей в национальную Красную книгу. Об этом сообщила пресс-служба правительства королевства.

Кабинет министров решил внести изменения в природоохранные правила и составить новый список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Ежи были добавлены в этот перечень из-за резкого сокращения их популяции за последнее десятилетие. В него также включены угри, несколько видов бабочек и других насекомых.

Согласно новой редакции документа, в него входят более 230 наименований, в то время как в предыдущей версии их насчитывалось около 300. Ревизия списка также показала увеличение числа охраняемых насекомых, лишайников и грибов при одновременном сокращении количества защищаемых видов растений.

Ранее стало известно, что в России планируют создать электронную версию Красной книги.