Три страны развязали "сидровую войну" против Еврокомиссии FT: в ЕС разразилась "сидровая война"

Москва5 июл Вести.Дания, Швеция и Финляндия выступили против инициативы Еврокомиссии оставить название "сидр" лишь за напитками из яблочного и грушевого сока. Эти три страны десятилетиями производят сидры с черной смородиной, малиной, вишней и другими ягодами. Сообщившая о разногласиях среди европейских стран Financial Times назвала ситуацию "сидровой войной".

Еврокомиссия настаивает на защите классических рецептов, а скандинавские страны опасаются, что новый регламент ЕС серьезно ударит по продажам, заставит переименовать ягодные сидры в "напитки на основе сидра" и вытеснит их продукцию с рынка.

Единый рынок и европейские производители сверх меры будут разделены по культурным и географическим линиям. Мы считаем, что Еврокомиссия должна прекратить разработку этих стандартов, которые противоречат программе упрощения и конкурентоспособности ЕС заявил изданию глава отдела по связям с общественностью Carlsberg Кристиан Хеннингсен

Финский евродепутат Пекка Товери иронизирует, приводя в пример ситуацию с человеком, заглянувшим в бар жарким летом 2027 года, которому, вместо того, чтобы налить его любимый сорт сидра, начнут задавать вопросы : "вы имеете в виду традиционный сидр, сидр или напиток из сидра?"

Именно на такие три категории хочет разделить напитки Еврокомиссия: классический сидр (100% яблочного сока), сидр (от 35% яблочного сока) и напиток из сидра (с более низким содержанием яблочного сока).

Гастрономический спор заставил Брюссель признать проблему по установлению гармонизированных стандартов. В европейском правительстве сейчас усиленно ищут вариант поддержки всех стран, входящих в ЕС, от Франции и Португалии до Финляндии и Швеции.

Производство сидра уверенно растет в России. Сидр стал самой быстрорастущей категорией напитков брожения, прибавив 28% в 2025 году, констатирует Росалкогольтабакконтроль. Больше всего сидра потребляют жители Белгородской области.