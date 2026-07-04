Москва4 июлВести.В Запорожской области из-за аварии в системе энергоснабжения частично обесточены 11 районов и три города, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Он подчеркнул, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания.
Отключения затронули Каменско-Днепровский, Васильевский, Токмакский, Пологовский, Михайловский, Черниговский, Приазовский, Куйбышевский, Бердянский, Приморский и Мелитопольский муниципальные округа, города Энергодар, Мелитополь и Бердянскнаписал Балицкий
Энергетики проводят работы по стабилизации энергосистемы.