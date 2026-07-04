В Запорожской области из-за аварии частично обесточены 14 муниципалитетов

В Запорожье 14 муниципалитетов остались без света из-за аварии В Запорожской области из-за аварии частично обесточены 14 муниципалитетов

Москва4 июл Вести.В Запорожской области из-за аварии в системе энергоснабжения частично обесточены 11 районов и три города, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания.

Отключения затронули Каменско-Днепровский, Васильевский, Токмакский, Пологовский, Михайловский, Черниговский, Приазовский, Куйбышевский, Бердянский, Приморский и Мелитопольский муниципальные округа, города Энергодар, Мелитополь и Бердянск написал Балицкий

Энергетики проводят работы по стабилизации энергосистемы.