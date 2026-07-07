В Запорожской области около двух тысяч человек остались без газа из-за атак ВСУ

В Запорожской области без газа остались около двух тысяч абонентов В Запорожской области около двух тысяч человек остались без газа из-за атак ВСУ

Москва7 июл Вести.В Запорожской области в результате артиллерийского обстрела Каменско-Днепровского округа повреждены газовые линии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

Отмечается, что без газоснабжения временно остались порядка двух тысяч человек в населенных пунктах Благовещенка, Ивановка, Новоукраинка и Примерное.

В результате артиллерийского обстрела Каменско-Днепровского муниципального округа повреждены линии газоснабжения. Временно без газоснабжения остаются около двух тысяч абонентов в населённых пунктах Примерное, Новоукраинка, Ивановка и Благовещенка говорится в публикации

Сотрудники оперативных служб устраняют последствия обстрелов.

Ранее Балицкий информировал об артобстреле города Днепрорудное. Было зафиксировано более 20 атак Вооруженных сил Украины.

В результате поврежден многоквартирный дом. Данные о пострадавших уточняются. Опасность повторных атак сохраняется, подчеркнул Евгений Балицкий.