Москва24 октВести.В районе населенного пункта Коларовка Запорожской области БПЛА нанес удар по спецтехнике. Кабина грузового автомобиля выгорела полностью, сообщает глава региона Евгений Балицкий.

Инцидент произошел в момент ремонтных работ сотрудниками дорожной службы.

Вражеский дрон ударил по спецтехнике, прямо в кабину комбинированной дорожной машины

написал он в национальном мессенджере

В результате удара кабина выгорела полностью. Работники оперативно вызвали профильные службы.

Трагедии удалось избежать, пострадавших нет.