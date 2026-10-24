Москва24 октВести.В районе населенного пункта Коларовка Запорожской области БПЛА нанес удар по спецтехнике. Кабина грузового автомобиля выгорела полностью, сообщает глава региона Евгений Балицкий.
Инцидент произошел в момент ремонтных работ сотрудниками дорожной службы.
Вражеский дрон ударил по спецтехнике, прямо в кабину комбинированной дорожной машинынаписал он в национальном мессенджере
В результате удара кабина выгорела полностью. Работники оперативно вызвали профильные службы.
Трагедии удалось избежать, пострадавших нет.