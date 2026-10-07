Москва7 окт Вести.В подмосковном Жуковском автобус насмерть сбил женщину-пешехода, переходившую проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.

Трагедия произошла около 09.40 мск на улице Жуковского.

По предварительной информации, водитель, управляя автобусом, совершил наезд на женщину 1955 г. р., которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход погиб на месте