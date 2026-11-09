На Астрадамской улице в Москве произошло ДТП с автобусом и пешеходом

В Тимирязевском районе Москвы автобус попал в ДТП с пешеходом На Астрадамской улице в Москве произошло ДТП с автобусом и пешеходом

Москва9 ноя Вести.В Тимирязевском районе Москвы автобус наехал на пешехода. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в ГКУ "Организатор перевозок".

Отмечается, что ДТП произошло на Астрадамской улице около 16.45 в понедельник, 9 ноября.

Сегодня около 16.45 на Астрадамской улице, у дома 1к1, произошло ДТП с участием пешехода и автобуса 466 коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз" говорится в публикации

Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Что стало причиной аварии, сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.