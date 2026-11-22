В Самаре на 94-м году жизни умер создатель студенческого хора Владимир Ощепков

"Великий маэстро и наставник": в Самаре умер деятель культуры Владимир Ощепков В Самаре на 94-м году жизни умер создатель студенческого хора Владимир Ощепков

Москва22 ноя Вести.В Самаре в возрасте 93 лет ушел из жизни видный культурный деятель Владимир Ощепков. Некролог размещен на странице губернского молодежного хора "Золотая Лира", создателем которого он является.

Ощепкова не стало 21 ноября, в субботу.

На 94-м году жизни скончался Владимир Михайлович Ощепков — выдающийся деятель культуры, почетный гражданин Самарской области, профессор и основатель Центра эстетического воспитания детей и молодежи и множества хоровых коллективов города… Светлая память великому маэстро и наставнику говорится в сообщении

Отмечается, что Ощепков олицетворял целую эпоху в хоровом искусстве региона, именно благодаря ему коллективы выступали на мировых сценах, в том числе - Соборе Святого Петра в Ватикане и Нотр-Дам де Пари.

По данным информационной службы "Вести", музыкальное образование будущий профессор получил в Свердловске, а в 1961 году переехал в Куйбышев, чтобы преподавать на музыкальном факультете педагогического института. Тогда же он создал свой первый местный коллектив — хор авиационного института, который в итоге стал настоящим культурным достоянием региона.