Москва8 ноя Вести.Создатель и ведущий первого в России интернет-проекта "Итальянское радио", который был посвящен всем направлениям итальянской музыки, Александр Водопьянов умер в возрасте 55 лет. Об этом со ссылкой на семью артиста передает ТАСС.

Сегодня в 06.10 утра умер Александр рассказал источник

Водопьянов учился на филологическом факультете МПГУ имени В.И. Ленина, затем окончил факультет музыкального театра Российской академии театрального искусства (ГИТИС). Обладатель степени магистра театрального искусства, лауреат международного конкурса.

Александр Водопьянов выступал в России и за ее пределами, участвовал в оперных и опереточных постановках, концертах и театральных проектах. Был ведущим концертов Хиблы Герзмавы, сотрудничал с Зурабом Соткилавой и Еленой Образцовой. Участвовал в проекте Василия Ланового "Спасибо за память, потомки", фестивалях Дмитрия Когана "Дни высокой музыки", программах Светланы Безродной.

Также артист был автором передач "Большой театр сегодня" и "Оперный театр радио "Орфей", работал ведущим. На канале "Культура" создал цикл программ "Цветы и песни Италии". Занимался исследованием итальянской музыки.