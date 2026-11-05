Разгуливавшие по Астрахани верблюды сбежали со стоянки в Калмыкии

Верблюды, разгуливавшие по Астрахани, сбежали со стоянки в Калмыкии Разгуливавшие по Астрахани верблюды сбежали со стоянки в Калмыкии

Москва5 ноя Вести.Верблюды, которые разгуливали по улицам и дворам Астрахани, а также парализовали движение по мосту через Волгу, сбежали с калмыцкой стоянки. Об этом сообщили в Минсельхозе Калмыкии.

Отмечается, что 3 ноября на территорию Астраханской области зашли 19 животных. Их владелец – сельскохозяйственный товаропроизводитель из Юстинского района.

По предварительным данным, в результате инцидента ущерб не причинен — не зафиксировано ни порчи сельхозугодий, ни вреда инфраструктуре, ни иных материальных потерь. В настоящее время соответствующие органы проводят проверку и решают вопрос о привлечении ответственных лиц к административной ответственности говорится в сообщении

Все животные возвращены на исходную животноводческую стоянку, добавили в министерстве.

Нашествие верблюдов на Астрахань произошло 3 ноября – жители опубликовали в соцсетях десятки видео с разгуливавшими верблюдами. Из-за животных полиции пришлось перекрыть мост через Волгу. Для безопасной эвакуации животных с железнодорожных путей был привлечен специальный погрузочный кран.