Росгвардия эвакуировала монахов из тайги в Туве из-за угрозы нападения медведей

Монахи из таежного скита в Туве эвакуированы Росгвардией из-за угрозы медведей Росгвардия эвакуировала монахов из тайги в Туве из-за угрозы нападения медведей

Москва14 окт Вести.Росгвардейцы оказали помощь в эвакуации монахов из таежного скита в Туве из-за угрозы нападения медведей, сообщает ведомство в мессенджере MAX.

В последнее время к месту их проживания стали приближаться крупные медведи. Хищники, которые перестали бояться даже лая собак, разоряли подсобное хозяйство и оставляли следы возле жилищ.

Находиться в скиту стало небезопасно, поэтому монахов вместе с их питомцами на вертолете Ми-8 доставили в Кызыл.

Из труднодоступного скита на острове Уланго-Холт в Республике Тыва эвакуировали трех представителей монашеской общины: двух женщин в возрасте 50 и 60 лет и 80-летнего мужчину говорится в публикации

Отмечается, что в составе спасательной группы были экипаж АОСН Сибирского округа, сотрудники ОМОН "Адыг" территориального управления Росгвардии, специалисты Госкомохотнадзора и председатель регионального отделения Ассамблеи народов России.

Состояние эвакуированных оценивается как удовлетворительное, уточнили в ведомстве.