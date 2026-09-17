Москва17 сенВести.В Стамбуле страус сбежал из зоопарка, выбежал на дорогу и устроил беспорядок на дороге. Свидетелями необычной сцены стали жители района Шиле, сообщает газета Turkiye.
Страус, бесцельно бродивший по улице, за короткое время вызвал суматоху и удивление на дорогеговорится в сообщении
Очевидцы рассказали о произошедшем властям. Прибывшие на место происшествия пожарные поймали страуса и вернули его в зоопарк.
Ранее сообщалось о случае в Ереване: сбежавшая зебра оказалась раскрашенным ослом.