Turkiye: в Стамбуле из зоопарка сбежал страус

Сбежавший из зоопарка страус в Стамбуле устроил суматоху на дорогах Turkiye: в Стамбуле из зоопарка сбежал страус

Москва17 сен Вести.В Стамбуле страус сбежал из зоопарка, выбежал на дорогу и устроил беспорядок на дороге. Свидетелями необычной сцены стали жители района Шиле, сообщает газета Turkiye.

Страус, бесцельно бродивший по улице, за короткое время вызвал суматоху и удивление на дороге говорится в сообщении

Очевидцы рассказали о произошедшем властям. Прибывшие на место происшествия пожарные поймали страуса и вернули его в зоопарк.

Ранее сообщалось о случае в Ереване: сбежавшая зебра оказалась раскрашенным ослом.