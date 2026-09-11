Хозяева выбросили собаку из машины в Подмосковье, но она погналась за ними

В Подмосковье собаку выкинули из машины, она бежала за уехавшими хозяевами Хозяева выбросили собаку из машины в Подмосковье, но она погналась за ними

Москва11 сен Вести.В подмосковном городе Троицке на одну из автодорог была выброшена собака. Несмотря на поступок своих хозяев, она побежала за ними, сообщает "Москва 24".

Это произошло на Городской улице.

В Троицке собака отчаянно мчалась за машиной – той самой, из которой ее просто выкинули написано в публикации

Одним из очевидцев ситуации стал ехавший позади на автомобиле мужчина. Он предпринял попытку забрать испуганную собаку, однако та убежала.

Теперь к поискам брошенного животного подключились и волонтеры.