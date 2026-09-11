Москва11 сенВести.В подмосковном городе Троицке на одну из автодорог была выброшена собака. Несмотря на поступок своих хозяев, она побежала за ними, сообщает "Москва 24".
Это произошло на Городской улице.
В Троицке собака отчаянно мчалась за машиной – той самой, из которой ее просто выкинулинаписано в публикации
Одним из очевидцев ситуации стал ехавший позади на автомобиле мужчина. Он предпринял попытку забрать испуганную собаку, однако та убежала.
Теперь к поискам брошенного животного подключились и волонтеры.