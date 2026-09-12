Москва12 сен Вести.Нашлась собака из Троицка, которая отчаянно бежала за машиной хозяина. Об этом сообщает "Москва 24". Душераздирающее видео растрогало тысячи пользователей интернета. Теперь собака по кличке Марта воссоединилась с хозяином.

Выяснилось, что инцидент с погоней за машиной был случайностью. Хозяин сел в чужой автомобиль, а собака, привыкшая всегда следовать за ним, побежала следом.

Хозяин взял щенка из приюта и каждый день брал с собой на работу, но в тот раз сел в чужой автомобиль, и Марта неожиданно рванула за ним говорится в сообщении

Поиски питомца организовала неравнодушная жительница столицы. Женщина два дня искала ту самую собаку из ролика и выяснила, что с Мартой все в порядке и она снова дома.