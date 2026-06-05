Путин: мы верим, что по АЭС в Бушере специально не били

"Верим, что нас не вводят в заблуждение": заявление Путина об ударах по Бушеру Путин: мы верим, что по АЭС в Бушере специально не били

Москва5 июн Вести.РФ видит готовность Израиля обеспечить безопасность АЭС "Бушер" в Иране. Партнеры России, пояснил российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, заверили Москву, что специально по территории АЭС в Бушере не били.

Путин добавил, что эта тема неоднократно обсуждалась с израильской стороной.

Верим, что нас не вводят в заблуждение. Мы с израильтянами много раз на этот счет говорили, и мы видим их озабоченность и их готовность обеспечить безопасность атомной электростанции в Бушере пояснил глава российского государства

Россия находится в контакте как с США, так и с Израилем по вопросу об иранском обогащенном уране. При этом РФ готова поставлять уран для иранских атомных электростанций, которые будут работать под контролем МАГАТЭ.

Иная ситуация, по мнению российского президента, складывается с Запорожской АЭС. Ситуация там опасная, ВСУ совсем потеряли голову, считает Путин. Он пояснил опасность ударов по АЭС в Энергодаре тем, что ветер потом может подуть и в Европу.

Ранее Балицкий рассказал, что удар ВСУ по ЗАЭС в пятницу пришелся на стоянку списанной техники. Также пострадали пять инженеров, которые занимались ремонтом подвергшейся атаке дронов стене энергоблока Запорожской станции. Балицкий подчеркнул, что Киев использует ядерный терроризм для достижения собственных целей.