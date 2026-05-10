Ветеранам Ярославской области доставили праздничные подарки на ретроавтомобиле

Москва10 мая Вести.Ретроавтомобиль 1943 года выпуска доставил 43 ветеранам Великой Отечественной войны Ярославской области подарки и поздравительные письма в День Победы, сообщили в аппарате помощника президента РФ Дмитрия Миронова.

Ярославская область – третья по численности ветеранов Великой Отечественной войны по стране. В регионе проживают 43 фронтовика, самому старшему - 104 года, самому молодому – 97 лет.

В этом году праздничные наборы были доставлены на аутентичном автомобиле ГАЗ-67 1943 года выпуска. Ветераны получили подарки и письма, оформленные в виде фронтовых треугольников приводятся слова Миронова

За годы войны предприятия Ярославской области региона передали фронту около 6 миллионов снарядов, 1,5 миллиона авиабомб и 70 % покрышек для военной техники. Регион принял более 600 тысяч жителей блокадного Ленинграда.