Глава СК затребовал доклад о гибели 9 пациентов в больнице Владикавказа

Виновные в гибели 9 пациентов в больнице Владикавказа до сих пор не наказаны

Москва22 апр Вести.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании массовой гибели пациентов в больнице Владикавказа. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Председатель СК России затребовал доклад о результатах расследования обстоятельств гибели пациентов в медицинском учреждении Республики Северная Осетия — Алания… Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла в 2021 году. В результате прорыва кислородной трубы в республиканской больнице скончались 9 пациентов с ковидом.

К главе СК обратились их родные, рассказав, что уголовное дело дважды доходило до суда и отправлялось на доследование, виновные в массовой гибели людей до сих пор не привлечены к ответственности.