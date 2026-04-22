Москва22 апрВести.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании массовой гибели пациентов в больнице Владикавказа. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Председатель СК России затребовал доклад о результатах расследования обстоятельств гибели пациентов в медицинском учреждении Республики Северная Осетия — Алания… Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомстваговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Трагедия произошла в 2021 году. В результате прорыва кислородной трубы в республиканской больнице скончались 9 пациентов с ковидом.
К главе СК обратились их родные, рассказав, что уголовное дело дважды доходило до суда и отправлялось на доследование, виновные в массовой гибели людей до сих пор не привлечены к ответственности.