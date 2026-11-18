Москва18 нояВести.Министр экономики Армении Геворг Папоян сообщил, что его поездка в Москву, запланированная на 18 ноября, отменена.
По его словам, в России стороны должны были обсудить вопросы таможенного регулирования.
Но двое коллег - министров в последний момент не смогли принять участие, и по этой причине приняли решение отменить визит на уровне министровсказал Папоян, которого цитирует Aravot
Он добавил, что встреча состоится с участием заместителей министров.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал три визита в Россию до конца года для переговоров.