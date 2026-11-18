Министр экономики Армении сообщил об отмене запланированного визита в Москву

Визит министра экономики Армении в Москву отменен Министр экономики Армении сообщил об отмене запланированного визита в Москву

Москва18 ноя Вести.Министр экономики Армении Геворг Папоян сообщил, что его поездка в Москву, запланированная на 18 ноября, отменена.

По его словам, в России стороны должны были обсудить вопросы таможенного регулирования.

Но двое коллег - министров в последний момент не смогли принять участие, и по этой причине приняли решение отменить визит на уровне министров сказал Папоян, которого цитирует Aravot

Он добавил, что встреча состоится с участием заместителей министров.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал три визита в Россию до конца года для переговоров.