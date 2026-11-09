Пашинян посетит конференцию по климату в Турции в день саммита ОДКБ в Москве

Пашинян посетит Турцию в день саммита ОДКБ в Москве Пашинян посетит конференцию по климату в Турции в день саммита ОДКБ в Москве

Москва9 ноя Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в день саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве, отправится в Турцию для участия в конференции по изменению климата. Об этом сообщило общественное телевидение Армении со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Москве в среду, 11 ноября​​​.

Пашинян 11 ноября отправится в Турцию для участия в 31-й конференции ООН по изменению климата (COP31), которая пройдет в Анталье говорится в сообщении

При этом, как указывал член постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Гегам Манукян, парламент Армении сейчас не рассматривает вопрос о выходе страны из ОДКБ. Он пояснял, что в парламенте "никаких шагов, никаких инициатив насчет ОДКБ нет", только заявления представителей правящей партии и армянского премьера.

4 ноября генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков сообщил, что Совет коллективной безопасности может рассмотреть вопрос о лишении Армении права голоса, а также приостановку выдвижения ее представителей на квотные должности.